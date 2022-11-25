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İdo'dan 'Mavişim' yorumu

İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Mavişim' adlı şarkısını yeniden yorumladı

İdo'dan'Mavişim' yorumu - Magazin haberleri
İdo'dan 'Mavişim' yorumu
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HABERTURK.COM

İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı olan İdo Tatlıses, babasının seslendirdiği 'Mavişim' adlı şarkıyı yeniden yorumladı. İdo Tatlıses, ilk kez babasının seslendirdiği bir şarkıyı söyledi.

Anonim müziğe İbrahim Tatlıses’in sözleri ile hayat bulan şarkının yeni düzenlemesini ise Osman Çetin yaptı.

"Müzik benim hayatım" diyerek işine olan aşkını dile getiren İdo Tatlıses, şarkının klibinde de babası İbrahim Tatlıses ile birlikte yer aldı.

Onur Oğuz’un yönetmenliğinde müzikseverlere ulaşacak olan klipte, genç şarkıcının stüdyodaki okuma görüntüleri ile dans performansları yer alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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