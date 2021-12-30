İDO'dan Yenikapı-Bursa hattı kararı

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İDO, Yenikapı-Bursa hattında hızlı feribot seferlerini yeniden satışa açtığını duyurdu.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maliyetlerindeki artış nedeniyle Yenikapı-Mudanya arasında sefer yapan arabalı hızlı feribot seferlerini 30 Aralık 2021 tarihinde durduracağını ve araçsız yolculara hizmet verdiği deniz otobüsü seferlerini artıracağını duyurmuştu.

Yapılan yeni açıklama ise, "Operasyonel maliyetlerin yükselmesine rağmen imkanları sonuna kadar zorlayarak Yenikapı-Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine, mülkiyeti kendimizde bulunan Adnan Menderes hızlı feribotu ile devam edilecek" denildi.

Yenikapı- Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren Orhan Gazi ve Osman Gazi feribotlarının yerine Adnan Menderes hızlı feribotu ile sabah Yenikapı’dan gidiş, akşam Mudanya’dan dönüş şeklinde devam edileceği kaydedildi.



