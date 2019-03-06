Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Burcu Esmersoy’un sunduğu seyahat programında bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor. Programda, Esmersoy’a Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi editörleri eşlik ediyor. Toplam 6 ülkeyi ziyaret edecek olan Esmersoy ve ekibi, ilk bölümde izleyicilere limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle ünlü Kopenhag şehrini tanıttı.
"YAŞLILIĞIMIN BAHARINDA ÇOK ŞANSLIYIM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, "Yaşlılığımın baharında bana böyle bir iş geldiği için çok şanslıyım. Bol bol gezeceğim. Şimdi sırada Lizbon seyahati var, ona eşimle beraber gideceğiz" diye konuştu.
MEHMET AKİF ALAKURT SORULARI KAÇIRDI
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a "Bu kim ya!" diye tepki göstermişti. Sorulan sorular üzerine konuşmayacağını söyleyen Esmersoy, "Hiç konuşmayacağım. Güzel güzel konuşuyoruz, hiç gerek yok bunlara" diyerek koşar adım uzaklaştı.
"İLİŞKİMİZDE ONUN SÖZÜ GEÇİYOR"
İdo Tatlıses'le uzun süredir ilişki yaşayan Yasemin Şefkatli, güzelliğiyle büyüledi. İdo ile New York'ta tatil yapan Şefkatli, "Şimdi sırada neresi var bilmiyorum. İdo nereye derse oraya gideceğiz. Bizim ilişkimizde onun sözü geçiyor" diye konuştu.
"Evlenmek istiyor musunuz?" sorularına da Yasemin Şefkatli, "Bir teklif gelmedi. Buradan böyle teklif bekleyip, beklemediğimi söylemem de olmaz ki..." diye yanıt verdi.
"BU KONUDA AĞZIMDAN HİÇBİR SÖZ ÇIKMAYACAK"
Ata Demirer ile 21 gün aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ayrılan Aslı Turanlı, davete katılan isimlerdendi. Ata Demirer ile ilgili sorulara kesinlikle yanıt vermeyeceğini söyleyen Turanlı, ısrarlı sorulara, "Bu konuda ağzımdan hiçbir söz çıkmayacak" diyerek konuşmasını bitirdi.
"TEDAVİ ÜCRETİNİ BEN VERECEĞİM"
Sempatikliği dikkat çeken Burcu Binici, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt hakkında konuştu. Binici, "O arkadaş gelsin, tedavi ücreti neyse ben vereceğim. Öyle sapkın tiplerin tedavi olması gerekiyor. Ülkemizde yaşanan kadına taciz, hakaret gibi olaylar bu tipler yüzünden oluyor" diyerek sitem etti.
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