Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor

Giriş: 06.03.2019 - 08:39 | Güncelleme:  

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, güzel sunucu Burcu Esmersoy’un ev sahipliğinde düzenlenen bir programın ikinci sezon tanıtım gecesinde buluştu. DJ Can Hatipoğlu ve keman sanatçısı Ceren Aksan’ın performanslarıyla renk kattığı geceye, Lal Denizli, Pınar Sabancı, Çiğdem Kayalı, Emre- Miray Çapa, Eliz Sakuçoğlu, Burcu Binici, Yasemin Şefkatli gibi pek çok ünlü isim katıldı. do ile New York'ta tatil yapan Şefkatli, "Şimdi sırada neresi var bilmiyorum. İdo nereye derse oraya gideceğiz. Bizim ilişkimizde onun sözü geçiyor" diye konuştu

  • 1İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Burcu Esmersoy’un sunduğu seyahat programında bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor. Programda, Esmersoy’a Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi editörleri eşlik ediyor. Toplam 6 ülkeyi ziyaret edecek olan Esmersoy ve ekibi, ilk bölümde izleyicilere limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle ünlü Kopenhag şehrini tanıttı.

  • 2İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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    "YAŞLILIĞIMIN BAHARINDA ÇOK ŞANSLIYIM"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, "Yaşlılığımın baharında bana böyle bir iş geldiği için çok şanslıyım. Bol bol gezeceğim. Şimdi sırada Lizbon seyahati var, ona eşimle beraber gideceğiz" diye konuştu. 

  • 3İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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    MEHMET AKİF ALAKURT SORULARI KAÇIRDI

    Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a "Bu kim ya!" diye tepki göstermişti. Sorulan sorular üzerine konuşmayacağını söyleyen Esmersoy, "Hiç konuşmayacağım. Güzel güzel konuşuyoruz, hiç gerek yok bunlara" diyerek koşar adım uzaklaştı. 

  • 4İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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    "İLİŞKİMİZDE ONUN SÖZÜ GEÇİYOR"

    İdo Tatlıses'le uzun süredir ilişki yaşayan Yasemin Şefkatli, güzelliğiyle büyüledi. İdo ile New York'ta tatil yapan Şefkatli, "Şimdi sırada neresi var bilmiyorum. İdo nereye derse oraya gideceğiz. Bizim ilişkimizde onun sözü geçiyor" diye konuştu. 

  • 5İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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    "Evlenmek istiyor musunuz?" sorularına da Yasemin Şefkatli, "Bir teklif gelmedi. Buradan böyle teklif bekleyip, beklemediğimi söylemem de olmaz ki..." diye yanıt verdi.

  • 6İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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    "BU KONUDA AĞZIMDAN HİÇBİR SÖZ ÇIKMAYACAK"

    Ata Demirer ile 21 gün aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ayrılan Aslı Turanlı, davete katılan isimlerdendi. Ata Demirer ile ilgili sorulara kesinlikle yanıt vermeyeceğini söyleyen Turanlı, ısrarlı sorulara, "Bu konuda ağzımdan hiçbir söz çıkmayacak" diyerek konuşmasını bitirdi.

  • 7İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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    "TEDAVİ ÜCRETİNİ BEN VERECEĞİM"

    Sempatikliği dikkat çeken Burcu Binici, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt hakkında konuştu. Binici, "O arkadaş gelsin, tedavi ücreti neyse ben vereceğim. Öyle sapkın tiplerin tedavi olması gerekiyor. Ülkemizde yaşanan kadına taciz, hakaret gibi olaylar bu tipler yüzünden oluyor" diyerek sitem etti.

  • 8İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 9İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 10İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 11İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 12İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 13İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 14İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 15İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 16İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 17İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 18İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 19İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 20İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 21İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 22İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 23İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    23|46
  • 24İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    24|46
  • 25İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    25|46
  • 26İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    26|46
  • 27İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    27|46
  • 28İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    28|46
  • 29İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    29|46
  • 30İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    30|46
  • 31İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    31|46
  • 32İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    32|46
  • 33İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    33|46
  • 34İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    34|46
  • 35İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    35|46
  • 36İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    36|46
  • 37İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
    37|46
  • 38İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 39İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 40İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 41İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 42İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 43İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 44İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 45İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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  • 46İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor - Magazin haberleri
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