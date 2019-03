Yasemin Şefkatli: İlişkimizde onun sözü geçiyor

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, güzel sunucu Burcu Esmersoy’un ev sahipliğinde düzenlenen bir programın ikinci sezon tanıtım gecesinde buluştu. DJ Can Hatipoğlu ve keman sanatçısı Ceren Aksan’ın performanslarıyla renk kattığı geceye, Lal Denizli, Pınar Sabancı, Çiğdem Kayalı, Emre- Miray Çapa, Eliz Sakuçoğlu, Burcu Binici, Yasemin Şefkatli gibi pek çok ünlü isim katıldı. do ile New York'ta tatil yapan Şefkatli, "Şimdi sırada neresi var bilmiyorum. İdo nereye derse oraya gideceğiz. Bizim ilişkimizde onun sözü geçiyor" diye konuştu