Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, iki kızla oturan Taşkan, fotoğraflarının çekilmesi ile gerilirken yanına giden basın mensuplarına, “Arkadaşlarımı uzun süredir görmüyordum, fırsat bulup bulaşamıyorduk. Bugün hava güzel, fırsat bulup buluştuk. Yanlış bir şey yazmazsanız sevinirim” diyerek yanında kızların yanına döndü.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!