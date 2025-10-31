İDSO Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunu Romanya'da yaşattı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Romanya - Türk Büyükelçiliği'nin davetiyle 28 Ekim'de Bükreş'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde sahneye çıktı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel etkinliğe Romanya İçişleri Bakanı Catalin Predoiu, Savunma Bakanı Liviu Ionut Mosteanu, Adalet Bakanı Radu Marinescu, Avrupa Yatırım ve Projeler Bakanı Dragos Nicolae Pislaru, Senato Başkan Yardımcısı Mihai Cotetl, eski başbakanlar Victor Ponta ve Adrian Nastase ile eski futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da katılım sağladı. Romanya ve Türkiye dışında çevre ülkelerden ve şehirlerden davet edilen bürokratlar ile seçkin konukların da katıldığı konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil; Türkiye'nin bağımsızlık ruhunu, Cumhuriyet değerlerini ve kültürel zenginliğini evrensel müzik diliyle anlatan bir kültür elçiliği görevi gördü.

Bu özel gecede Hasan Niyazi Tura yönetiminde sahneye çıkan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik tarihinin iki büyük ismi Ulvi Cemal Erkin ve W. A. Mozart'ın eserlerini icra etti. Konserin solistliğini henüz 18 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası alanda sayısız ödül kazanmış genç piyanist Can Saraç üstlendi. Etkinlik, Romanya'nın ve dünyanın en prestijli konser salonlarından biri olan Athenaeum'da gerçekleşti. Neoklasik ve eklektik mimarinin başyapıtı kabul edilen, George Enescu Filarmoni Orkestrası'nın evi olan bu tarihi salon, Avrupa Mirası Etiketi'ne sahip ve dünyanın en güzel konser salonlarından biri olarak biliniyor.