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        Haberler Gündem İETT abonman ücretlerine zam geldi! 2023 İstanbul toplu taşıma zammı sonrasında aylık tam ve öğrenci akbil abonman ücreti ne kadar, kaç lira oldu?

        İstanbul'da toplu taşımaya zam! 2023 tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri

        İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplu taşımaya zam gündemi çerçevesinde toplandı. İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılması ile tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları da güncelleniyor. Bu bağlamda "İETT zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 19:29
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        Toplu taşıma zammına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. UKOME 8 Ağustos yani bugün toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu. Peki, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbil abonman ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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        İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.

        Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

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        İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLDU?

        Kabul edilen zam teklifi kapsamında,

        Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.

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        İSTANBUL GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

        İETT Ücret Tarifeleri

        Tam akbil 15 TL

        Öğrenci akbil 7,32 TL

        Öğretmen akbil 10,74 TL

        Aylık tam akbil dolum 1177 TL

        Aylık öğrenci akbil dolum 212 TL

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        İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi

        Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;

        Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL’den 22,25 TL'ye yükseldi.

        Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir.

        İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi

        Marmaray en uzun mesafe ücreti 21.91 TL’den 33 TL'ye yükseldi.

        Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;

        Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 15 TL,

        Tam parkur 33 TL.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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