Daha sonra otobüsün ön tarafına doğru gelerek şoförün hizasındaki cama bıçakla vurmaya başladı, bir yandan da İETT şoförüne eliyle işaret ederek dışarı çıkmasını söyledi.

O sırada otobüsün içerisindeki yolcular yaşananları korkuyla izlerken, İETT şoförü yolculara "Ben araç kullanırken telefonla konuşamıyorum, polisi arayıp plakalarının fotoğraflarını çeker misiniz" dedi.

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Bir süre sonra da saldırgan Bağcılar Göztepe Mahallesi yol ayrımına gelince otomobile binerek uzaklaştı. Olayla ilgili İBB ve polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.