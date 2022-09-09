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İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Faruk Peker, ilk olarak 1977 yılında Kükreyen Aslan filmi ile ekran karşısına geçti. 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan ünlü aktör; Müjde Ar, Banu Alkan ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği İffet filminde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazınan Peker, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü aktör son haliyle gündeme geldi. İşte, İffet'in Cemil'i Faruk Peker'in yıllar içerisindeki değişimi...

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  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Ünlü aktör Faruk Peker, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan İffet'te canlandırdığı Cemil rolüyle hafızalara kazındı.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Ünlü aktör, yönetmenliği Kartal Tibet'in üstlendiği İffet filminde Müjde Ar ile birlikte rol aldı.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Araba camı sahnesi'nin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen sahne hala akıllardaki yerini koruyor.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    İlk olarak 1977 yılında kamera karşısına geçen Peker,  Kükreyen Aslan filmi ile oyunculuğa adım attı.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Müjde Ar, Banu Alkan ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşan ünlü aktör, pek çok filmde rol aldı.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Gecelerin Kadını, Bataktıkta Bir Gül, Zifaf, Şahmaran ve Böyle Mi Olacaktık gibi onlarca filmde izleyici karşısına geçen Faruk Peker, İffet filmi ile akıllarda yer edindi.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    90'lı yıllardan itibaren dizilerde yer almaya başlayan Peker; Yeniden Çalıkuşu, Zehirli Çiçek ve Berivan gibi dizilerde rol aldı.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Senaristlik, sinema sanatçılığının yanı sıra mankenlik de yapan Peker, yıllar içerisindeli değişimi ile gündeme geldi.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    80'li yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan usta isim şimdilerde 66 yaşında.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Yıllar sonra ortaya çıkan İffet filminin Ceml'i son haliyle herkesi şaşırttı.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    İşte, Yeşilçam'ın usta ismi Faruk Peker'in son hali ve Habertürk Magazin Sorumlusu Aytekin Teker ile olan röportajı...
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Uzun süredir ekranlardan uzaksınız neler yapıyorsunuz bu dönemde?

    Senaryo ve kitap yazıyorum.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Kitap derken?


    Yaşadıklarımı yazıya döküyorum. 1973'ten beri tuttuğum anılarımı anlatan bir kitap yazıyorum. Normalde senaryo yazmaya alışık bir insandım. Daha önce yazdığım senaryoları çektim ve oynadım. Senaryo yazmak kolaymış. Nasıl kolay; Yer, zaman, oyuncu diye ayırıyorsun, sayfaya diyalogları döküyorsun. 60-100 kişi bir araya geliyor ve canlandırıyor. Bu 60-100 kişinin canlandıracağı olayı sadece beyaz bir sayfaya dökmek her baba yiğidin harcı değilmiş. Sonra baktım çevreden güzel tepki alıyorum yazdıklarımı bir macera romanına çevirmeye karar verdim. 300 sayfayı tamamladım. Kahramanı kim; Faruk Peker...
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Neden Ankara peki?

    Ankara doğumluyum. Dostlarım buralarda. İstanbul'da gidişat iyi değildi. Üzerime bir örtü alıp saklanmak daha iyi geldi.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Hala çok fitsiniz?

    Genetiğin ve sporun etkisi. Babam tenisçi olmamı isterdi ama basketbol oynadım. Önce Ankara Koleji'nde başladım, ardından da Galatasaray'da kariyerim devam etti. Babam da iyi bir tenisçiydi. Hatta beni Wimbledon'da oynayan ilk Türk yapmak isterdi. Hayaliydi.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Sektörden neden uzaklaştınız?

    Sektörden uzaklaşmadım. Kim mesleğinden uzaklaşmak ister ki. Herkes mesleğini icra etmek ister ama bana ilgi yok. Benim işim sinema ama maalesef yapamıyorum. Teklif gelirse hazır durumdayım.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Neden teklif gelmiyor sizce?

    Bir şeyler söylerim ama çok can yakar. Usturuplu gitmeye çalışayım. Bu sorunun muhattabı aslında ben değilim. Ben her zaman demişimdir ki; Keşke müzisyen olsaydım. Sokakta oturur, önüme bir mendil açar gitar çalardım. Sokak müzisyenliğinden star olan insanları görüyoruz. Avrupa'da ve Amerika'da yaşarken bizzat gördüm. Gitar çalmak ne ister; bir amfi, bir gitar, iyi-kötü kafanda da melodiler, elinde de ustalık. Ama film çekmek böyle değil. En az 60 kişilik ekip lazım. Ekibin başında kim oturuyor prodüktör. Senaryolar yazdım, prodöktürlere götürdüm ama kimse geri dönmedi. Kimse de oyunculuk için de çağırmadı.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Ambargolu olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

    Evet, düşünüyorum açıkçası. Hollywood ve Avrupa sineması benim yaşıma gelmiş aktörlerini dibine kadar kullanmaya devam ediyor. Onlardan maksimumunu alıyor. Beni kullanmak istemiyorsa adam ben ne yapabilirim ki? Karar verici prodüktörler.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Oyunculuk serüveni nasıl başladı? Sizi biri mi keşfetti?

    'Keşfeden' desek mi aslında... (Gülüyor) Yılmaz Duru keşfetti ama keşfinin zevkini sürmekten kendini men etti. Hayatta değil kendisi. Allah rahmet eylesin. Ferhat ile Şirin (Bir Aşk Masalı) için bana teklifte bulundu. Yaşım tutmuyordu o dönem ailemle görüştü. Verdiği sözleri tutmadı, tutmadığı gibi adımı da spekülasyonlara karıştırdı. Yazdığım kitapta da bunu belgeliyorum zaten.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Ne gibi spekülasyonlar?

    Moskova'ya gitmişiz Türkan Şoray ile 'Bir Aşk Masalı' filmini çekiyoruz. Aslanlar gibi oynuyorum. Sonra ben filmi bırakmışım ekstra para istemişim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Eski Başbakanlarından Recep Peker'in torunuyum. Babama ve anneme karşı sorumluluğum var. 20 yaşındayım o zamanlar. Babamı o dönem tanıyanlar bilir nasıl bir insan olduğunu. Bu filmin gizli ortaklarından bir tanesi Allah rahmet eylesin ünlü bir kabadayı idi. Ben öyle bir şey yapsam, o filmi Moskova'da bıraksam neler olurdu. Bir kere sen bir yalan atarken senaryonu sağlam yazacaksın. Babam git oyna demiş bu şartlarda biz de gidip oynamışız. Niye uydurdular bu yalanı; çünkü ben seninle 5 yıllık anlaşmaya imza atmamışım. Bütün sebebi bu... Bana yar olmadı, başkasına da yar olmasın... Birisi de 'Gel bakayım sen böyle bir terbiyesizlik yaptın mı?' demedi...
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Sinemadan kazandığınız parayla yatırım yaptınız mı?

    Hiç yatırım yapmadım. Kazandığım parayla dünyayı gezdim. Set biter bitmez yurt dışına giderdim. Turistik geziler değildi. İki aylığına çıkardım dokuz ay kalırdım. İyi İngilizcem olduğu için de yurt dışında çevre edindim.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Sektörden görüştüğünüz kişiler var mı?

    Hayır. Nedenini anlatmak için psikoloji, sosyoloji, tarih ve antropoljiye girmek lazım. Türkiye'de oyuncular dost olamıyor. Benim samimiyetle açıldığım, dost olmaya uğraştığım oyuncular oldu. Ağabey dedik, saygılı davrandık fakat film bitti, dizi bitti, ortaklık da bitti. Belki başkalarının dostluğu vardır tabi. Ben beceremedim, benimle beceremediler. Kimseyi suçlamıyorum.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Çok filmde rol almadınız ama akıllara kazındınız...

    Hakan Ural'ın beni uyandırdığı bir konu. Hakan dedi ki; Türkiye Cumhuriyeti'nde en az filmi ve diziyi çekip en çok tanınan adam sensin.

    23 tane filmim, 6-7 tane dizim var. Bunların bazılarında da misafir oyunculuk yaptım.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    'İffet' filmi hala akıllarda...

    Efsaneyi yaratan rahmetli Kartal Tibet'tir. O sahne de Kartal Tibet'in aklına geldi. Kartal Tibet'in dehası.  
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    O sahneyi nasıl anlattı?

    Sabah 08:00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacaz ki, 50 sene konuşulacak". Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. "Nasıl olacak ağabey?" dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Müjde Ar o sahneyi duyunca ne dedi?

    Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Peki siz bu sahnenin bu kadar konuşulacağını düşünüyor muydunuz?

    Kartal Ağabey söyleyince bir 10-15 sene diye düşündüm. Zaman geçtikçe, bu sahnenin vuruculuğu yerleştikçe Kartal Ağabey'e olan saygım daha da arttı. 40 yıldır konuşuluyor, 10 senesi daha var.

    Yavuz Turgul ne dedi, senarist oydu?

    En ufak bir fikrim yok. Kartal Ağabey ile ikisi arasındadır. Hatırladığım, senaryoda o sahnenin boş bir sayfa olduğuydu. Yani yazılmamıştı senaryo. Standart bir sahne olmamasını Kartal Tibet en başında düşünmüştü sanırım.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    'Cemil' karakteriyle üzerinize 'kötü adam' karakterinin yapıştığını düşünüyor musunuz?

    Hiç düşünmüyorum. 'Cemil' kötü bir adam değildi ki... Zamanının genç bıçkınıydı. Hemen sonraki sahneyi açıp izleyin. 'İffet' ne diyor sazlıkların arasında; 'Ben bambaşka bir şekilde hayal ediyordum.' O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi...
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Kartal Tibet'in sizde yeri çok ayrı sanırım...

    Oyuncu ve aktör dediğin vahşi bir at olmaktır. Semeri de vurmayacaksın. Semer vurduğun zaman o at idare edilir olur. Semer vurulmamış haliyle oyuncuyu role getirmek lazım. Vahşi atı filmin yolunda tutabilene yönetmen denir. Kartal Ağabey böyle birisiydi. Kartal Ağabey hiçbir zaman semer vurmadı ama kontrolümü tatlı dille tutup performansımı aldı. 'İffet'de ben kimim ki? Beni oynatan Kartal Ağabey'dir. Aktör normal bir adam değildir, kafadan çatlaktır. Normal adam olsa 9-5 işi olur. Aktör dediğin biraz hastadır. Kartal Tibet gibi raya oturtacaksın, lokomotif olacaksın, oyuncular da vagon olacak. Bunu becerdiğin zaman 'İffet' ve Kartal Ağabey'in çektiği diğer filmler gibi yapımlar çıkar. Osman Sedenler, Orhan Aksoylar çıkar...
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    'Şöyle bir rol gelse de oynasam' diyor musunuz?

    Çoğu aktör 'şöyle bir rol gelse de' diye bir tarifte bulunabilir. Ama aktör dediğin macun gibidir. Ben isterim ki zor bir rol gelsin, titreyeyim, gece uykularım kaçsın. 'Becerebilecek miyim?' diye yönetmeni arayayım. Oyunculuk heyecanı hala kanımda. Şu anda düşündüğüm gibi bir rol gelse, heyecanla saldırırım, önüme çıkanı da yerim. Bir aktör sete çıkarken, semer vurmayan bir yönetmenle birlikte önüme çıkan mesafeyi soluksuz yutacağım demesi gerekir.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Eşinizden boşandınız sanırım...

    Evet, 96 yılında ayrıldık. 4 sene 11 ay evli kaldık.  

    Neden ayrıldınız?

    Geçimsizlik. Uymadı, olmadı. Ben evlilik adamı değilim. Doğru insanla evlilik adamıyım ama yanlış olunca evlilik düşmanı da olabiliyorsun. Yanlış filmde olursam çok kötü bir aktör olurum, yanlış evlilikte de çok kötü bir koca olurum. Eski eşim 'çok kötü bir eşti' dese haklı olabilir. Çünkü onunla olan evliliğimde başarısızdım.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Şu an hayatınızda biri var mı?

    Var gibi ama yok. (Gülüyor) Artık yaşlandık, bakış açımız değişti, beklentiler değişti. İlişki yaşamak çok zor oldu. Aşk, bulursan dört elle yapışacağın, bırakmayacağın bir şey oldu ama bulması da çok zor oldu.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Tekrar evlenmeyi düşünür müsünüz?

    Tabii ki düşünmüyorum. Artık beni kimse almaz deyip topu taça atayım. (Gülüyor)
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Büyükbabanız ve eski başbakanlardan Recep Peker'in fotoğrafının önündeyiz, kendisiyle hiç zaman geçirebildiniz mi?

    Maalesef. O 1950'de vefat etti ben ise 1956'da doğdum.

    Çocuğunuzun olmasını ister miydiniz?

    İnsanlar yanlış anlayabilir ama iki tane köpeğim oldu. Ben onlara baktıktan sonra bir çocuğum olmadığı için haklı gördüm hayatı. Bir çocuğum olsaydı eğer, o çocuğa kan kustururdum herhalde. Çünkü benim babam da bana kan kusturdu bir nevi. Örf, adet, terbiye, bilgi, görgü aksettireceğim diye tabiri caizse işkenceye tabi tutardı. Onun içindir ki Allah böyle uygun gördü.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Pişmanlıklarınız var mı?

    Var tabi, çok ciddi pişmanlıklar... Benim için derin bir konu, kitapta da yazdım. Çok ciddi olanları burada paylaşmam zor. Halbuki bundan iki sene öncesine kadar 'yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim' tribindeki bir adamdım.
  • İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker çok değişti!

    Peki ne değiştirdi bu düşüncenizi? İki yılda ne oldu?

    Çok basit şekillerde insanlarla anlaşabilirmişim. Ortak noktada buluşabilirmişiz. Egom varmış gibi bana davrananların davranış biçimleri beni egoya sürüklemiş.

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