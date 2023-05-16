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IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

IFFHS'nin 1 Mayıs 2022-30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki dünya sıralamasında Fenerbahçe, 179.5 puanla 300 takım içinden 28. oldu. Galatasaray ile Beşiktaş ise 78'er puanla 216. basamakta kaldı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınladı. 
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

    Türkiye'den hiçbir takım ilk 20'nin içine giremedi ancak ilk 30'da ise sadece Fenerbahçe yer aldı. 
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

    Geride bıraktığımız dönemde Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçiren Sarı-Lacivertliler, toplamda 179.5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 28. sıraya yerleşmeyi başardı. 
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

    Geçen dönem 32. sırada kendisine yer bulan Fenerbahçe, dört basamak birden yükseldi.

     
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

    IFFHS'nin hazırladığı listenin en başında 320 puanla İspanyol devi Real Madrid yer aldı. 
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

    İkinci sırada Brezilya'dan Flamengo (295), üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City (254) bulunuyor.
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

    İşte ilk 10 ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere listedeki Türk takımları.

     
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var
  • IFFHS listesi açıklandı! İlk 30'da sadece Fenerbahçe var

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