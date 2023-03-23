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İftara 15 dakika kala hazır: Leziz ezogelin çorbası tarifi!

Müslüman alemi için bin aydan daha kıymetli olarak nitelendirilen Ramazan ayı başladı. Sevdiklerini iftar sofrasında ağırlamak isteyen vatandaşlar da tatlı bir telaş içerisinde, yapabilecekleri lezzetli ve pratik yemek tariflerini araştırır oldu. Sizler için hem her yemeğin yanına yakışacak hem de oldukça pratik, sadece iftardan 15 dakika önce hazırlayabileceğiniz bir ezogelin çorbası tarifi derledik.

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  • İftara 15 dakika kala hazır: Leziz ezogelin çorbası tarifi!

    Sofraların sevilen çorbalarından biri olan ezogeline, Ramazan ayında iftar sofralarınızda da yer verebilirsiniz. Hem pratik, hem lezzetli, hem de besleyici özellikleri olan ezogelin çorbası tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • İftara 15 dakika kala hazır: Leziz ezogelin çorbası tarifi!

    EZOGELİN ÇORBA MALZEMELERİ NELER?

    2 Çorba kaşığı kırmızı mercimek

    2 Çorba kaşığı bulgur

    2 Çorba kaşığı pirinç

    1 orta boy kuru soğan

    1 Yemek kaşığı biber salçası

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    5 Su bardağı su (Et suyu olabilir)

    1 Tatlı kaşığı kuru nane

    1 Tatlı kaşığı pul biber

    1 Çay kaşığı karabiber

    Tuz
  • İftara 15 dakika kala hazır: Leziz ezogelin çorbası tarifi!

    EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Sıvıyağ koyulan tencerede küçük küçük doğranan soğanlar kavurulur.

    İçerisine önceden yıkanılan, mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra su ilave edilir.

    Kaynayan tencerenin kapağı kapatılır. Ocağın altı kısılır.

    Ayrı bir tencere içerisinde sıvıya, salça kavrulur. İçine nane, pul biber, karabiber ve biraz su ilave edilir.

    Elde edilen sos, pişen çorbayla buluşturulur. 

    5 dakika daha pişen çorba servise hazırdır. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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