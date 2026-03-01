İftara hazırlık sırasında patlayan düdüklü tencere iki çocuk annesini hastanelik etti

Taşlıçay ilçesinin Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Dilek Şahin, 4 gün önce iftar için evdeki sobada düdüklü tencereyle mercimek çorbası pişirdi.

Sofraya çocuklarını çağıran Şahin, akşam ezanı vakti yaklaşınca aceleyle sobanın üzerinden düdüklü tencereyi alıp yere koymak istedi. Bu sırada havasını almadan salladığı tencerenin patlamasıyla Şahin'in yüzü ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Patlama sesini ve Şahin'in çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Şahin, Taşlıçay Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

Tedavisi süren Şahin, düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almasıyla patlama olduğunu, başka bir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Patlama esnasında sofrada bulunan çocuklarına bir şey olmamasına çok sevindiğini belirten Şahin, tencerenin çok eski olmadığını ifade etti.

Havasını almadan düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almaya çalıştığını dile getiren Şahin, "Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, 'Anne yüzüne bak' dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım" dedi.

Şahin, merkezdeki doktor, hemşire ve personelin kendisine anne şefkatiyle baktığını söyledi.

Sürekli gözünün önüne bomba gibi patlayan düdüklü tencerenin geldiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: "İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hala aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor."

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE YANINDA OLAMADIĞI İÇİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çocuklarını çok özlediğini dile getiren Şahin, "Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Şahin, "Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli 'Anne yanıma gel', 'O yüzündekini çıkar' diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor" ifadelerini kullandı.