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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 26. gününe özel iftar menüsü!

        İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 26. gününe özel iftar menüsü!

        Ramazan ayında birbirinden lezzetli ve çeşitli iftar sofralarını hazırlamaktan daha zor olan bir şey varsa, o da ne pişireceğine karar verememektir. İşte işinizi kolaylaştıracak, çorbasından tatlısına Ramazan'ın 26. gününe özel iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 08:30
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        Ramazan'ın 26. gününe özel iftar menüsü!
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        Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 26. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

        1. LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI

        Malzemeler:

        1 su bardağı kırmızı mercimek

        1 adet soğan (doğranmış)

        1 adet havuç (rendelenmiş)

        1 adet patates (rendelenmiş)

        1 yemek kaşığı salça

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı karabiber

        1 çay bardağı sıvı yağ

        6 su bardağı su (ya da tavuk suyu)

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        1 tatlı kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak sıvı yağı bir tencereye alıp ısındıktan sonra doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

        2. Ardından rendelenmiş havuç ve patatesi ekleyip 5-6 dakika kavurmaya devam edin.

        3. Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

        4. Yıkadığınız mercimekleri tencereye ekleyin, karıştırın ve üzerine suyu (veya tavuk suyunu) ekleyin.

        5. Tuz, karabiber ve kimyonu da ekledikten sonra çorbanın kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısın ve mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

        6. Çorbanız piştikten sonra bir el blenderı ile çorbanın kıvamını istediğiniz gibi ayarlayın.

        7. Pul biber ekleyerek sıcak servis edin.

        TAS KEBABI

        Malzemeler:

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        500 gr kuzu eti (kemiksiz, kuşbaşı doğranmış)

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 adet soğan (doğranmış)

        2 adet domates (rendelenmiş)

        2 adet yeşil biber (doğranmış)

        1 yemek kaşığı salça

        1 çay bardağı sıcak su

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        1 tatlı kaşığı kekik

        1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak tereyağını bir tencereye alıp eritin, ardından soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

        2. Daha sonra etleri tencereye ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

        3. Doğranmış biberleri ekleyin ve birkaç dakika kavurmaya devam edin.

        4. Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

        5. Rendelenmiş domatesleri ve baharatları ekleyin.

        6. Son olarak sıcak suyu ekleyin ve etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

        7. Etler piştikten sonra sıcak servis edin.

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        PESTOLU MAKARNA

        Malzemeler:

        500 gr makarna (penne veya spagetti)

        1 su bardağı zeytinyağı

        1 çay bardağı süt

        1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

        1/2 su bardağı taze fesleğen

        1 diş sarımsak (doğranmış)

        1/4 su bardağı çam fıstığı (isteğe bağlı)

        Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        1. Makarnayı paket talimatlarına göre haşlanıp süzün.

        2. Bir mutfak robotunda taze fesleğeni, sarımsağı, parmesan peynirini ve çam fıstıklarını karıştırın.

        3. Üzerine zeytinyağını ve sütü ekleyin, pürüzsüz bir pesto sosu elde edene kadar karıştırın.

        4. Haşlanan makarnayı geniş bir kaseye alıp pesto sosunu ekleyin ve iyice karıştırın.

        5. Üzerine karabiber ve tuz ekleyip sıcak servis edin.

        EKMEK KADAYIFI

        Malzemeler:

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        6 dilim bayat ekmek (ekmek kadayıfı ya da ince dilimlenmiş ekmek)

        2 su bardağı süt

        1 su bardağı toz şeker

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 paket vanilin (isteğe bağlı)

        1 tatlı kaşığı toz fıstık (isteğe bağlı, süsleme için)

        Şerbet İçin:

        3 su bardağı su

        2 su bardağı toz şeker

        Birkaç damla limon suyu

        Yapılışı:

        1. İlk olarak şerbet için, bir tencereye su ve şekeri alıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın.

        2. Ekmeği, şerbeti çekmesi için küçük parçalara veya dilimlere ayırın.

        3. Tereyağını bir tavada eritip ekmekleri önceden kızartın.

        4. Kızaran ekmekleri bir tepsiye dizin.

        5. Süt, şeker ve vanilini bir tencerede karıştırıp kaynatın ve ekmeklerin üzerine dökün.

        6. Ekmekler sütü iyice çekene kadar bekleyin. Ardından şerbeti de üzerine dökün ve iyice çekmesini sağlayın.

        7. Şerbeti çekmiş ekmek kadayıfını sıcak ya da soğuk, üzerine fıstık serperek servis edin.

        Afiyet olsun!

        Görsel Kaynak: istockphoto

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