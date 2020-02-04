İGDAŞ 2020 çalışma günleri ve saatleri

İstanbulluların doğalgaz ihtiyacını temin eden İGDAŞ'ın çalışma günleri ve saatleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İGDAŞ MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ

İGDAŞ şubelerinde mesai sabah saat 08.00'de başlar. 12.30-13.30 arası verilen 1 saatlik öğle molasının ardından mesai akşam saat 17.00'a kadar devam eder.

İGDAŞ şubelerinin bazıları hafta sonu cumartesi günleri hizmet verirken, pazar günü tüm şubeler kapalıdır. Bunun dışında; resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

İGDAŞ acil servisi ise, doğalgaz sorunları karşısında 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

İGDAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No:4 34060 Alibeyköy / İstanbul adresindedir. İGDAŞ'a 0212 499 11 11 numaralı telefon, 0212 499 11 66 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

İGDAŞ Doğalgaz acil numarası 187 ve Çağrı Merkezi numarası 153 veya 0 212 153 00 00'dır.