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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Gökkuşağı Tepeleri, farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor

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AA
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, bölgenin en gözde doğa turizmi alanlarından biri olarak ilgi çekiyor.

     
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    AA'nın haberine göre dünyada nadir görülen toprak yapıları bakımından sarı, kahverengi, beyaz ve boz renkleri bir arada barındıran tepeler, sonbaharın gelmesiyle birbirinden güzel renklere büründü.
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    Genellikle fotoğraf meraklıları, doğaseverler ve doğa sporcuları tarafından ziyaret edilen tepeler, renklerinin en güzel tonlarını ise bu mevsimde sunuyor.
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    Gökkuşağı Tepeleri'ni gezmeye gelen doğa sporcularından Ali Öztürk, tepelerin ününü duyduklarını ve ekip olarak gezmeye geldiklerini söyledi.
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    Geziden zevk aldığını ve arkadaşlarına da bu tepeleri gezmeleri için tavsiyede bulunacağını anlatan Öztürk, "Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı ile ünlü olan Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri de gündemde, çünkü şu sıralar renkler çok göz alıcı ve ilgi çekici" dedi.
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    "DİLEDİĞİNİZ ZORLUK DERECESİNE GÖRE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPABİLİRSİNİZ"

    Arkadaşlarıyla birlikte hem doğa yürüyüşü yapıp hem de güzel fotoğraflar çektiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    "Yediden yetmişe herkes burada faaliyet yapabilir, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim. Tepelerde hem güzel fotoğraflar çekebilirsiniz hem de dilediğiniz zorluk derecesine göre doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bu özelliğiyle doğa sporcularının ilgisini çekiyor."

     
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

    Tepeleri gezen ziyaretçilerden 7 yaşındaki Yekda Yiğit ise Gökkuşağı Tepeleri'ni çok merak ettiğini ve bugün ailesiyle tepelerdeki yürüyüşe katıldığını, zor olmasına rağmen tepelerde eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor
  • Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri ağırlıyor

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