        Haberler Spor Futbol 1. Lig Vanspor FK Iğdır FK: 0 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 0 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile Van Spor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Iğdır FK haftayı 4, Van Spor FK ise 7 puanla tamamladı.

        Giriş: 23.08.2025 - 23:44 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:44
        Iğdır'da gol sesi çıkmadı!
        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 4'e, Van Spor FK ise 7'ye yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Manisa FK'ya konuk olacak. Van Spor FK, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

