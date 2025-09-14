Iğdır FK: 1 - Serik Spor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Serik Spor, deplasmanda Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Batuhan İşçiler ve Joao Amaral'ın golleriyle 1-0'dan geri dönerek kazanan Serik Spor, puanını 7'ye yükseltti. Iğdır FK ise haftayı 5 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Serik Spor oldu.
Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 71'de Batuhan İşçiler ve 80. dakikada Joao Amaral attı. Ev sahibinin tek golünü ise 63. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
Bu sonucun ardından Serik Spor puanını 7'ye yükseltirken, Iğdır FK ise 5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Serik Spor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Iğdır FK, Ümraniyespor'a konuk olacak.