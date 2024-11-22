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        Uzman çavuş eşi tarafından öldürülen Esra toprağa verildi

        IĞDIR'da boşanma aşamasında olduğu eşi Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Bağcı (25), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:25
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        Uzman çavuş eşi tarafından öldürülen Esra toprağa verildi
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        IĞDIR'da boşanma aşamasında olduğu eşi Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Bağcı (25), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Şüpheli Ferdi Bağcı ise tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Yeni Mahallesi’ndeki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobile bindirerek götürdü. Bir süre sonra otomobili durduran Ferdi Bağcı ile eşi konuşmaya başladı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı, Ferdi Bağcı, 15 aylık çocuğunun annesi, 3 yıllık eşi Esra Bağcı’yı bıçakladı. Esra Bağcı'yı kanlar içinde olay yerinde bıraktıktan sonra jandarmaya giden Ferdi Bağcı, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Esra Bağcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ferdi Bağcı gözaltına alınırken, Esra Bağcı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Esra Bağcı'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Ferdi Bağcı ise emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ‘KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

        Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu olay, kadınların korunması ve şiddetle mücadelede toplumun hala önemli bir yol alması gerektiğini ve 6284 sayılı kanunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, kadın cinayetlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ve söz konusu dosyanın takipçisi olup, failin hiçbir indirimden faydalanmadan en üst sınırdan cezalandırılması için mücadele edeceğimizi ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Mücadelemiz, tüm kadınlar için güvenli ve saygı dolu bir dünya kurulana dek sürecek" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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