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        Milletvekili Alagöz, sahnede sesiyle beğeni topladı

        AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Merve Özbey'in konserinde sahneye çıkıp seslendirdiği 'Haydi söyle' şarkısıyla beğeni gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:55
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        Milletvekili Alagöz, sahnede sesiyle beğeni topladı
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        AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Merve Özbey'in konserinde sahneye çıkıp seslendirdiği 'Haydi söyle' şarkısıyla beğeni gördü.

        Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda kutlandı. Merve Özbey'in sahne aldığı gecede selamlama konuşması yapan AK Parti Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, bir de türkü söyledi. İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Alagöz, sahne performansı ile profesyonel sanatçıları aratmadı. Alagöz'e nakaratlarda Merve Özbey ve izleyiciler de eşlik etti. Alagöz, performansıyla izleyicilerden alkış aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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