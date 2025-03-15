Iğdır'da, 517 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı

IĞDIR'da, arama yapılan 1 otomobil ile evde, yakıt deposu ve damacanalarda 517 lire gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Ekipler tarafından durdurulan 1 otomobilde ve şüphelinin evindeki aramalarda yakıt deposu ile damacanaların içinde 517 litre gümrük kaçağı yakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.