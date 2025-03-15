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        Iğdır'da, 517 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı

        IĞDIR'da, arama yapılan 1 otomobil ile evde, yakıt deposu ve damacanalarda 517 lire gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:46 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:50
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        Iğdır'da, 517 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı
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        IĞDIR'da, arama yapılan 1 otomobil ile evde, yakıt deposu ve damacanalarda 517 lire gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Ekipler tarafından durdurulan 1 otomobilde ve şüphelinin evindeki aramalarda yakıt deposu ile damacanaların içinde 517 litre gümrük kaçağı yakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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