Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü

Bu arada Dilmen'in 2015-2017 yıllarında vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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