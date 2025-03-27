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        Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü

        ESKİ Iğdır İŞKUR Müdür Vekili Bülent Dilmen (61), avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yaparken 5 katlı iş merkezinin teras katından düşüp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:44
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        Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü
        ABONE OL

        ESKİ Iğdır İŞKUR Müdür Vekili Bülent Dilmen (61), avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yaparken 5 katlı iş merkezinin teras katından düşüp, hayatını kaybetti.

        Olay, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinde meydana geldi. Avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan, 1 çocuk babası Bülent Dilmen, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen'in cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Bu arada Dilmen'in 2015-2017 yıllarında vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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