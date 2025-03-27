Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü
ESKİ Iğdır İŞKUR Müdür Vekili Bülent Dilmen (61), avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yaparken 5 katlı iş merkezinin teras katından düşüp, hayatını kaybetti.
ESKİ Iğdır İŞKUR Müdür Vekili Bülent Dilmen (61), avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yaparken 5 katlı iş merkezinin teras katından düşüp, hayatını kaybetti.
Olay, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinde meydana geldi. Avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan, 1 çocuk babası Bülent Dilmen, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen'in cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Bu arada Dilmen'in 2015-2017 yıllarında vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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