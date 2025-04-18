Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Astronot Atasever: Yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var

        TÜRKİYE'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astronot Atasever: Yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE’nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi. Önümüzdeki yıllarda aya yumuşak ve sert iniş hedefleri olduğunu anlatan Atasever, öğrencilere, "Gönlünde, yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var" dedi.

        Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hayata geçirilen 'Asla Vazgeçme' projesi kapsamında kente gelen astronot Tuva Cihangir Atasever, kültür merkezinde buluştuğu öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı. İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra 170 okulda canlı olarak yayınlanan programda konuşan Atasever, Milli Uzay Programı’nın bundan sonraki hedeflerinin aya sert ve yumuşak inişler yapmak olduğunu söyledi. Uzay limanı inşası çalışmaları hakkında da bilgi veren Atasever, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

        Öğrencilere hayallerini gerçekleştirmek için planlı programlı çalışmalarını tavsiye eden Atasever, "Gönlünde, yüreğinde bu maceranın heyecanını hisseden arkadaşlara ihtiyacımız var. Heyecanlıysanız bu konuyla alakalı 'Ben uzay platformları geliştiren mühendis olmak istiyorum', 'Roketler geliştiren bir mühendis, teknisyen olmak istiyorum', 'Astronot olmak istiyorum' gibi hayal, gönlünüzde varsa bence işin büyük kısmını hallediyorsunuz. Önemli olan şey o. O hayali bulmak. Onu bulduktan sonra ise gerçekleştirilebilir hedeflere dönüştürmek en önemlisi. O hayal olarak kalırsa bir yere varamayız. Stratejik şekilde nasıl gerçekleştireceği, plan ve programı gerekiyor" diye konuştu.

        Atasever, gençlerin bilim ve uzay konularına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Gözlerinizdeki merak ve heyecan, ülkemizin bilimle şekillenen geleceğine dair en güçlü umudumuzdur" dedi.

        Program sonunda Iğdır İl Milli Eğitim Mdürü Aziz Gün, Atasever'e plaket ve Iğdır'a has yöresel bebek hediye etti. Astronot Atasever, program sonrası öğrencilerle teker teker sohbet ederek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!

        Benzer Haberler

        Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı olu...
        Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı olu...
        Astronot Tuva Cihangir Atasever Iğdır'da öğrencilere buluştu
        Astronot Tuva Cihangir Atasever Iğdır'da öğrencilere buluştu
        Iğdır'da uydu verici takılan kerkenez, 183 kilometre yol katederek Ermenist...
        Iğdır'da uydu verici takılan kerkenez, 183 kilometre yol katederek Ermenist...
        En kurak illerden Iğdır'daki 200 kilometrelik sulama kanalları temizleniyor
        En kurak illerden Iğdır'daki 200 kilometrelik sulama kanalları temizleniyor
        Gerçeklik algısı yetişkinleri oyun bağımlısı yapıyor
        Gerçeklik algısı yetişkinleri oyun bağımlısı yapıyor
        TKDK'den Iğdır'daki projelere 38 milyon lira katkı sağlandı
        TKDK'den Iğdır'daki projelere 38 milyon lira katkı sağlandı