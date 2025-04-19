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        Başsavcı, 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türküleri ile Neşet Ertaş'ı andı

        IĞDIRCumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'nde elektro bağlama çalıp, büyük ustanın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:10
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        Başsavcı, 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türküleri ile Neşet Ertaş'ı andı
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        IĞDIRCumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'nde elektro bağlama çalıp, büyük ustanın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendirdi.

        Iğdır Valiliği tarafından 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak için konser düzenlendi. Vali Ercan Turan, kent protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi. Büyük ustanın türkülerle anıldığı konserde Iğdır'ın Kırşehirli olan Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede de sahne aldı. Elektro bağlamasıyla Ertaş'ın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendiren Başsavcı Dede, büyük ustayı andı. Dede'nin sahne performansı izleyenlerin beğenisini topladı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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