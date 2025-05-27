Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
IĞDIR'da otomobilin takla attığı kazada Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
IĞDIR'da otomobilin takla attığı kazada Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesi Taşburun beldesi yakınlarında meydana geldi. Dilucu Sınır Kapısı’na giden Azerbaycan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde Azerbaycan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 1'i ağır, 4 kişi ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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