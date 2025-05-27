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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

        IĞDIR'da otomobilin takla attığı kazada Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:56
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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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        IĞDIR'da otomobilin takla attığı kazada Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesi Taşburun beldesi yakınlarında meydana geldi. Dilucu Sınır Kapısı’na giden Azerbaycan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde Azerbaycan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 1'i ağır, 4 kişi ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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