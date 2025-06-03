Genç futbolcu, kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Haydar Gürel yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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