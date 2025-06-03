Genç futbolcu, kazada hayatını kaybetti
IĞDIRSPOR'un altyapısında futbol oynayan Ali Haydar Gürel (15), motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada hayatını kaybetti.
IĞDIRSPOR'un altyapısında futbol oynayan Ali Haydar Gürel (15), motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza, dün Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Haydar Gürel yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı belirlenen Gürel'in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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