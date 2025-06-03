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        Genç futbolcu, kazada hayatını kaybetti

        IĞDIRSPOR'un altyapısında futbol oynayan Ali Haydar Gürel (15), motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:35
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        Genç futbolcu, kazada hayatını kaybetti
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        IĞDIRSPOR'un altyapısında futbol oynayan Ali Haydar Gürel (15), motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada hayatını kaybetti.

        Kaza, dün Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Haydar Gürel yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı belirlenen Gürel'in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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