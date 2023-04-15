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Iğdır'da göçten dönen küçük akbabalar görüntülendi

AA

Iğdır'da göçten dönen küçük akbabalar görüntülendi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Afrika göçünden dönen küçük akbabalar kamerayla kaydedildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenen türler arasında kırmızı listeye alınan küçük akbaba (neophron percnopterus) Iğdır'daki çorak arazilerde yaşıyor.

Tuzluca ilçesinin Türkiye-Ermenistan sınır hattındaki alanlarda yaşam alanı kuran küçük akbaba, her yıl kış aylarını geçirmek için Afrika'ya göçüp baharda ise geri geliyor.

Avrupa'da soyu neredeyse tükenen, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde görülebilen küçük akbaba, Türkiye'de gözlemlenen önemli türler arasında yer alıyor.

Doğaya sunduğu katkılarıyla bilinen ve koruma altına alınan küçük akbaba, havaların ısınmasıyla Iğdır'daki yaşam alanına döndü.

Üreme ve beslenme alanı olarak kullandığı bölgeye gelen küçük akbabalar, AA ekibince görüntülendi.

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