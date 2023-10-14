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        Bahçesindeki fidandan kısa sürede verim alınca armut üreticisi oldu

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdırlı çiftçi Gündüz Özkan, bahçesindeki tek armut fidanının yüksek veriminden etkilenip kurduğu bahçeyle armut üreticisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:54
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        Bahçesindeki fidandan kısa sürede verim alınca armut üreticisi oldu
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdırlı çiftçi Gündüz Özkan, bahçesindeki tek armut fidanının yüksek veriminden etkilenip kurduğu bahçeyle armut üreticisi oldu.

        Kuzugüden köyünde yaşayan Özkan, hobi bahçesine 2008'de diktiği armut fidanının 3 yıl sonra meyve tutmasıyla armut üretimine yöneldi.

        Köyündeki 10 dönümlük arazisine 2012'de 440 armut ve 50 tozlayıcı fidan diken Özkan, 2015'ten bu yana mahsul elde ediyor.

        Bu sezonun hasadına başlayan Özkan, ağaçların tamamen büyüdüğü bahçesinden 60 ton ürün bekliyor.

        Özkan, AA muhabirine, diktiği armut fidanından kısa sürede ürün aldığını söyledi.

        Yüksek verim üzerine bu armut çeşidi üzerinde araştırma yaptığını anlatan Özkan, "İnternetten araştırdım ve ağacın margarit çeşidi olduğunu buldum. Bunun üzerine bir bahçe kurdum, emek verdim. Şu anda çok memnunum, dönüm başına 5-6 ton kadar verim alıyorum." diye konuştu.

        - "Armut ağacı da olsun diye ekmiştim"

        İldeki birçok arazide elma ve kayısı gibi ürünlerin de üretildiğine işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

        "Bahçemde sırf armut ağacı da olsun diye ekmiştim. Bir ağacım bana üçüncü yaşında tam 39 armut verdi. 'Bu ağaç bizim yöremize uyumludur' dedim ve ondan esinlenerek çeşidini öğrendim. Armutlarda sıcak yanıklığı çok önemli bir engeldir, bu armut çeşidinin de sıcak yanıklığına mukavemeti var. Bundan esinlenerek armut bahçemi oluşturdum."

        Özkan, bahçesinde yaptığı üretimle hem ailesine hem de çalıştırdığı işçilere ekonomik katkı sağladığını anlatarak, "Elma bana 4-5 yılda verim veriyordu ama armut üçüncü yılında vermeye başlıyor. Iğdır'ın toprağı da armut için uygun. Yeter ki bakımını, yıllık gübrelemesini, ilaçlamasını yapın. Bölge için çok uygun bir meyve." ifadelerini kullandı.

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