Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

        Iğdır Valiliği kentteki 20 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır Valiliği kentteki 20 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği verdi.

        İl Özel İdaresinin de katkısıyla kentteki amatör spor kulüplerine, forma, şort, tişört, antrenman yeleği, futbol topu gibi malzemeler dağıtıldı.

        Vali Ercan Turan, Iğdır Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerini çok önemsediklerini belirtti.

        Yaklaşık 3 ay önce geldiği Iğdır'da, spor anlamında büyük bir atmosfer gördüğünü ifade eden Turan, şöyle konuştu:

        "Bu kadar spor heyecanın yaşandığı başka bir kent var mı diye düşünmeden edemiyorum. Ama bunun Iğdır için büyük bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Spor insanı zinde tutar, hayatını disiplinli hale getirir, ahlaklı kılar, zararlı alışkanlıklardan uzak tutar. Bu nedenle biz spor ve kültürel ekinliklerin her zaman destekçisi olacağız. Amatör spor kulüplerini canlandırmak, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek için bu yardımları önemsiyoruz. Dağıtımını yapacağımız bu malzemelerin, bu amaca katkı sağlamasını hedefliyoruz."

        Iğdır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Filit Yıldırım da Vali Turan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

        Programa, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kasım Çarman, Iğdır Gençlik Spor İl Müdür Yusuf Çebi ile spor kulüpleri yetkilileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "Sevgi ve Merhamet Timleri" yaşlıların yardımına koşuyor
        Iğdır'da "Sevgi ve Merhamet Timleri" yaşlıların yardımına koşuyor
        Iğdır'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı
        Iğdır'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı
        Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
        Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
        Iğdır'da "Türkiye Yüzyılı" sonbahar doğa yürüyüşü yapıldı
        Iğdır'da "Türkiye Yüzyılı" sonbahar doğa yürüyüşü yapıldı
        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli cezaevine gönderildi
        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli cezaevine gönderildi
        Iğdır Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Iğdır Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı