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        Buzlanmaya karşı karayollarına dökmek üzere günlük 500 ton tuz çıkarılıyor

        HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin doğusundaki birçok ilin ve komşu ülke Gürcistan'ın yollardaki buzlanma ve karla mücadelesi ile besin için Tuz Dağı'ndan günlük 500 ton kaya tuzu çıkartılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:07
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        Buzlanmaya karşı karayollarına dökmek üzere günlük 500 ton tuz çıkarılıyor
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        HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin doğusundaki birçok ilin ve komşu ülke Gürcistan'ın yollardaki buzlanma ve karla mücadelesi ile besin için Tuz Dağı'ndan günlük 500 ton kaya tuzu çıkartılıyor.

        Yurtta kışın en çetin geçtiği bölge olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırdı. Bölgedeki kara yollarında yaşanan buzlanmanın önüne geçebilmek için geçmişten beri tuzla eritme yönetimi kullanılıyor.

        İş makineleriyle çıkartılan ve genellikle kışın kara yollarında oluşan buzlanma ve karla mücadele için kullanılan kaya tuzu mağarada ayrıştırılıp kullanılabilir hale getiriliyor. Belediye, kara yolları ve İl Özel İdare ekipleri de temin ettikleri tuzu yollarda kullanarak vatandaşların ulaşımının aksamamasını sağlıyor.

        Tuzluca ilçesindeki dağdan çıkarılan günlük 500 ton tuzdan 200 tonu gıdada, 300 tonu ise kışla mücadelede kullanılmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor.

        Maden işletmecisi İsmail Taşdemir, AA muhabirine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadelede kullanılan tuzun yüzde 80'inin Tuz Dağı'ndan karşılandığını söyledi.

        Çıkarılan kaya tuzunun iyi kalitede olduğunu dile getiren Taşdemir, "Buradan çıkardığımız tuz sofralık başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamıza buradan ham tuz elde ediyoruz." dedi.

        - "Kış şartlarında talepleri karşılamak için 500 tona çıkardık"

        Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla yoğunluğun da oluştuğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Yazın tek vardiya çalışıyoruz, fakat kış mevsiminin girmesiyle çift vardiyaya çıkardık. Gece ve gündüz burada çalışmaktayız. Yazın günlük 250 ile 300 ton tuz üretiyoruz, şu anda kapasitemizi kış şartlarında talepleri karşılamak için 500 tona çıkardık. Karla mücadele için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm karayolları ve belediyelerin yanında komşu ülkelerden Gürcistan'ın tuzu buradan karşılanmaktadır."

        Çalışanlardan Kasım Gültekin ise kış aylarına girmeleriyle üretimin 24 saat aralıksız devem ettiğini belirterek, "Kış gelmesiyle bizim zorluğumuz artıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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