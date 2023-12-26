Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı

        Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırında yürüttükleri çalışmada yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenler ise Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da şehitler için Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi
        Iğdır'da şehitler için Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi
        Iğdır'a ilk kar yağdı, Ardahan beyaza büründü, Kars'ta yollar kapandı
        Iğdır'a ilk kar yağdı, Ardahan beyaza büründü, Kars'ta yollar kapandı
        Iğdır'da aniden bastıran kar kenti beyaza bürüdü
        Iğdır'da aniden bastıran kar kenti beyaza bürüdü
        Geleceğin eczacıları, Iğdır'daki kozmetik üretim tesislerinde mesleki tecrü...
        Geleceğin eczacıları, Iğdır'daki kozmetik üretim tesislerinde mesleki tecrü...
        Iğdır'da "Nardugan Bayramı" törenle kutlandı
        Iğdır'da "Nardugan Bayramı" törenle kutlandı
        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında sıkışan işçi ekiplerce kurtar...
        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında sıkışan işçi ekiplerce kurtar...