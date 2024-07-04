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        Alagöz Holding Iğdır FK, Altınordu'dan Alperen Selvi'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Alperen Selvi'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:15
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Altınordu'dan Alperen Selvi'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Alperen Selvi'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen Alperen Selvi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alperen Selvi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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