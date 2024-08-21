Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Aralık ilçesine bağlı Aşağıçamurlu köyündeki şüphelilerin 5 farklı adresine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve çeşitli aparatlar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca, adreslerinde kaçak akaryakıt bulunduğu ve satışını yaptıkları iddia edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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