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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:21
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Dk. 84 Berkan Keskin), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlan, Marcos Silva, Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Dk. 73 Burak Çoban), Eysseric (Dk. 89 Alperen Selvi), Regattin (Dk. 89 Halil İbrahim Sönmez), Thuram (Dk. 73 Aleksic)

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (Dk. 67 İsmail Çokçalış), Mert Çetin (Dk. 67 Arda Ünyay), Osman Çelik, Schulz, Alper Uludağ (Dk. 76 Diogo Aleksis Özçakmak), Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Saponara), Efkan Bekiroğlu, Rotariu, Varga (Dk. 75 Cephas), Bajic

        Gol: Dk. 43 Regattin (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Eysseric, Dk. 89 Caner Cavlan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 90+9 Schulz, Efkan Bekiroğlu (Maç bitiminde) (MKE Ankaragücü)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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