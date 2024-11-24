Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Tekelti Dağı, sonbahar tonlarıyla doğa sporcularının yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Sonbaharın gelmesiyle dağda sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim oldu.

Coğrafi yapısı ve sarp kayalıklarıyla doğa sporcularının ilgi odağı olan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

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