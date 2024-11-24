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        Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından Iğdır'daki Tekelti, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:36
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        Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından Iğdır'daki Tekelti, sonbahar renklerine büründü.

        Coğrafi yapısı ve sarp kayalıklarıyla doğa sporcularının ilgi odağı olan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

        Sonbaharın gelmesiyle dağda sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim oldu.

        Tekelti Dağı, sonbahar tonlarıyla doğa sporcularının yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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