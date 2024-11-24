Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından Iğdır'daki Tekelti, sonbahar renklerine büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından Iğdır'daki Tekelti, sonbahar renklerine büründü.
Coğrafi yapısı ve sarp kayalıklarıyla doğa sporcularının ilgi odağı olan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, her mevsim ayrı güzellik sunuyor.
Sonbaharın gelmesiyle dağda sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim oldu.
Tekelti Dağı, sonbahar tonlarıyla doğa sporcularının yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.
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