Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda Iğdır, Balıkesir ve İstanbul'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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