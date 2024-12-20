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        Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:23
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        Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Tuzluca İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, bu kapsamda Iğdır, Balıkesir ve İstanbul'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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