Arama kurtarma ekipleri Ağrı Dağı'nda becerilerini geliştiriyor

HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - Afetlerde aktif görev alan arama kurtarma ekipleri, Ağrı Dağı'nda eğitim ve tatbikatlarla becerilerini geliştiriyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) dahilinde, Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ve sivil arama kurtarma ekipleri, Ağrı Dağı'ndaki doğal parkurda eğitim alıyor.

Arama teknikleri ve ihbardan sonra intikal gibi konulara yoğunlaşıp reaksiyon hızlarını test eden ekiplerin, yüksek irtifada meydana gelebilecek kayıp, kaza ve afetlerdeki arama kurtarma kabiliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Dağın sarp kayalıklarında tatbikat senaryosuna göre çalışan ekipler, hem güç kazanıyor hem de becerilerini geliştiriyor.

Eğitimlerin TAMP kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Deniz, "Acil durumlarda Iğdır özelinde JAK, AFAD, UMKE, İskender Iğdır Dağcılık Kulübü ve MEB AKUB ile arama teknikleri, ihbardan sonra intikal ve reaksiyon hızımızı test ettik ve dağcılık kapasitemizi burada göstermek istedik." dedi.

- "Dünyada da her türlü yüksek irtifada ehil olduğumuzu göstermek istiyoruz"

Deniz, arama kurtarma ekiplerinin dağcılıkta da önemli bir seviyeye gelmesini istediklerini, bu yönde tatbikat ve eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Olası afetlere her zaman hazır olduklarını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Bütün afetlerde reaksiyon ve intikal süresi önemli ama rakımı çok yüksek dağlar da var. Bu dağlarda müdahale kapasitemizi göstermek istiyoruz. Biz sadece ülkemizde değil dünyada da meydana gelebilecek her türlü yüksek irtifadan indirme işlerinde ne kadar ehil olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu tatbikatları yapma amacımız bu. Ekibin Ağrı Dağı'ndaki bir arama kurtarmada nasıl hareket edeceğini, neleri yapıp neleri yapamayacağını bilmesi bizim için önemli. Ağrı Dağı bizim için önemli bir rota ve güzergah. Ekiplerimizi Ağrı Dağı için en zor şartlarda çalışabilecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."