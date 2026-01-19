Habertürk
        Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Taşolar, görevine başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, makamına geçerek görevine başladı.

        Giriş: 19.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:43
        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, makamına geçerek görevine başladı.

        Valilik önünde düzenlenen karşılama programında, Vali Taşolar, tören mangasını selamladı, kendisini karşılayanlarla tanıştı.

        Daha sonra makamına geçen Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, devlet hizmetinin bir bayrak yarışı gibi olduğunu belirterek, "Bir emaneti almak ve onu aldığından daha ileriye götürmek esastır. Bizler de bugün büyük bir emaneti, büyük bir sorumluluğu devralıyoruz. Bu ülkenin her şehri özeldir, kendine ait hususiyetleri vardır. Ancak Iğdır özelinde şunu ifade etmek isterim ki Iğdır, bu coğrafyada geçirdiğimiz binlerce yılın izlerini taşıyan, medeniyetimizin tüm merhalelerinden izler barındıran, çarşısında, sokağında, yaylasında, havasında, suyunda bizim kardeşliğimizi taşıyan çok farklı bir şehir." dedi.

        Iğdır'ın ticaret ve turizm potansiyelini geliştirip kenti dünyaya açmak için çalışacaklarını ifade eden Taşolar, "Bizim çalışma düsturumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği 'millete efendi olma değil, millete hizmetkar olma' anlayışıdır. İnşallah tıpkı Çankırı'da olduğu gibi burada da bu anlayışla, vatandaşımızla hemhal olmaya devam edeceğiz. Sadece kapısı değil, gönlü de her daim açık bir evladınız olmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

