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        Iğdır'da evinde kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı

        Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:12
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        Iğdır'da evinde kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yurda yasa dışı yollarla sokulan akaryakıtı sattığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, odunluk bölümünde bulunan tankerin içinde 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kurduğu sistemle akaryakıt sattığı iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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