Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde tesislerdeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Iğdır temsilcisinin Şehir Stadı'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
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