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        Iğdır'da beton mikserinin altında kalan kız yaralandı

        Iğdır'da beton mikserinin altında kalan genç kız yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:54
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        Iğdır'da beton mikserinin altında kalan kız yaralandı
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        Iğdır'da beton mikserinin altında kalan genç kız yaralandı.

        Zübeyde Hanım Bulvarı'nda süren bir inşaat çalışmasının bulunduğu alana beton döken kamyon, manevra yaparken Esmanur Ataş'a (21) çarparak altına aldı.

        Kamyonun altında kalan Ataş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ataş'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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