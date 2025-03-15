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        Iğdır'da yangın tüpünde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

        Iğdır'da, bir tırdaki 2 yangın tüpünde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:35
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        Iğdır'da yangın tüpünde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
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        Iğdır'da, bir tırdaki 2 yangın tüpünde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Iğdır ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ağrı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı sürdürdüğü çalışmada, Dilucu Gümrük Kapısı'ndan yurda giren bir tırda arama yapıldı.

        Yapılan aramada, tırın dorsesindeki 2 yangın tüpünün içine gizlenmiş 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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