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        Iğdır FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 28 Mart Cuma günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:21
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        Iğdır FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 28 Mart Cuma günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma, düz koşu ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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