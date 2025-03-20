Iğdır FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 28 Mart Cuma günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 20.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:21
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 28 Mart Cuma günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma, düz koşu ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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