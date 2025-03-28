Iğdır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Iğdır'da "Dünya Kudüs Günü" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Iğdır'da "Dünya Kudüs Günü" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Memur-Sen Iğdır Şubesi ile Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği öncülüğünde düzenlenen programda, vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi.
Vali Ercan Turan ve İl Müftüsü Zahit Demirel'in de katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Memur-Sen Iğdır İl Temsilcisi Erkan Çiğdem, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının son cumasının Dünya Kudüs Günü olduğunu belirterek "Dünya Müslümanlarının, özgür halkların Kudüs için meydanlara döküldükleri, Kudüs'e olan aşklarını, sevdalarını, hasretlerini haykırdıkları gündür. Bugün, esaret altında olan Kudüs için gözyaşları döktükleri, Kudüs'ün özgürlüğü için dua etikleri, bu uğurda mücadeleye söz verdikleri gündür. Kudüs, yeryüzüne inen rahmetin adıdır. Peygamberlerin ayak izleriyle mukaddes kılınmış, göğe yükselen dualarla mühürlenmiş, zamanın kalbine kazınmış bir şehridir." dedi.
Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz de mazlumun yanında olmak, onlara bir nebze de olsa ses vermek, ümmetin haksızlığa karşı olduğunu göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.
Toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
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