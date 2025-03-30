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        Iğdır'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Iğdır Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:41
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        Iğdır'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Iğdır Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Vali Ercan Turan, Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Ardından valilikte kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaşma programı yapıldı.

        Törenin ardından, Asrı Mezarlık’ta şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Protokol üyeleri, Iğdır Devlet Hastanesi, polis ve jandarma kontrol noktalarında da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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