Meteorolojiden Iğdır, Kars ve Ağrı için zirai don uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeyi için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Kars ve Ağrı'da bu gece ve yarın gece don yaşanması bekleniyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte cumartesini pazara bağlayan gece ile pazarı pazartesine bağlayan gece, bölge genelinde (Iğdır, Kars, Ağrı) zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir."