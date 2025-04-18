Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı oluşturuldu

Hatıra ormanının bir bölümüne Birsen Aktaş'ın, diğer bölümüne ise Aşağı Çarıkçı köyünden Şehit Piyade Çavuş Yalçın Aydınlık'ın ismi verildi.

Kentte yaşayan ve özellikle çocuklara yönelik yardımlarıyla bilinen Aktaş, Vali Ercan Turan ile görüşmesinde Aşağı Çarıkçı köyündeki kurak alana fidan dikilmesi ricasında bulundu.

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