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        Iğdır'da gümrük kaçağı akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirildi

        Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:44
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        Iğdır'da gümrük kaçağı akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirildi
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        Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Aralık ilçesinde akaryakıt, sigara ve alkol kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        İlçedeki bir adreste çalışma yapan jandarma ekibi, kaçak olduğu belirlenen 1670 litre akaryakıt, 760 paket sigara ve 30 litre alkol ele geçirdi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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