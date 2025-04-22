Iğdır'da "özel çocuklar" 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Yener Yılmaz, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, çocuklara neşeli bir bayram ortamı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aileleri ve öğretmenleriyle programa katılan çocuklar, bayrak yarışı, balon patlatma, yüz boyama ve elma yeme yarışması gibi birçok aktiviteyle bayram sevincini yaşadı.

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