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        Iğdır ve Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi

        Iğdır ve Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası köylerde sel ve taşkınlar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:01
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        Iğdır ve Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
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        Iğdır ve Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası köylerde sel ve taşkınlar meydana geldi.

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş, Akdiz, Soğukbulak, Kırkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin greyder ve kepçelerle yaptığı müdahale sonucu bazı yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Karacaören köyünden Emin Duman, selin getirdiği çamur nedeniyle yolun kapandığını ve ekiplerin çalışması sonucu ulaşımın yeniden sağlandığını söyledi.

        İş makinesi operatörü Engin Gültekin de dün geceden beri etkili olan yağış sonrası kapanan yolları açmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        - Ağrı

        Ağrı'da da 2 gündür sağanak etkili oluyor.

        Sağanak nedeniyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Subeşiği ile Tutumlu köyünde sel meydana geldi.

        Sel tarım arazilerine zarar verirken, il merkezine bağlı Çakıroba köyünde bir evi su bastı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, köylerde çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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