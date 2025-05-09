Iğdır Kent Ormanı'nda öğrenciler temizlik yaptı
Iğdır'da düzenlenen etkinlikle, yol kenarında kalan ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.
Iğdır'da düzenlenen etkinlikle, yol kenarında kalan ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Orman Benim" projesi kapsamında, kentte eğitim gören öğrenciler ile bazı kurumlarda görev yapanların katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Iğdır Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, ormanlık alanın Iğdır-Kars kara yolu kenarında kalan bölümlerinde temizlik yapıldı.
Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün de öğrencilerle birlikte çöp topladı.
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