Iğdır Kent Ormanı'nda öğrenciler temizlik yaptı

Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün de öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Orman Benim" projesi kapsamında, kentte eğitim gören öğrenciler ile bazı kurumlarda görev yapanların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

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