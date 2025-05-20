Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Kuş halkalama hobisi, İngiltere'deki diş hekimini Aras Kuş Cenneti'ne getirdi

        HÜSEYİN YILDIZ - İngiltere'de yaşayan Çin asıllı diş hekimi Maria Mak, kuş halkalama hobisi sayesinde Iğdır'daki kuş çalışmalarına gönüllü katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuş halkalama hobisi, İngiltere'deki diş hekimini Aras Kuş Cenneti'ne getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - İngiltere'de yaşayan Çin asıllı diş hekimi Maria Mak, kuş halkalama hobisi sayesinde Iğdır'daki kuş çalışmalarına gönüllü katılıyor.

        KuzeyDoğa Derneğinin Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kurduğu ve 20 yıldır çalışma yürüttüğü Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

        Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen kuş araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalar, gönüllülük esasına göre yapılıyor.

        Gönüllüler, derneğin köydeki evinde kalıp sabahın ilk saatlerinde kuş araştırması için sahaya çıkıyor.

        Burada kurulan ağlara takılan kuşları inceleyen gönüllüler, verileri sisteme kaydedip kuş bilimine katkıda bulunuyor.

        Bu yılki gönüllüler arasında İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan Maria Mak da yer alıyor.

        Mak, merkezdeki çalışmalarda yer alıp kuş bilimine katkıda bulunurken, hobisi olan kuş halkalama çalışmasını da yürütüyor.

        - "Iğdır'da ve Aras Kuş Cenneti’nde ikinci sezonum"

        Maria Mak, AA muhabirine, tatil dönemlerinde kuş sayımları ve halkalama projelerine katıldığını belirterek, "Iğdır'da ve Aras Kuş Cenneti'nde ikinci sezonum, geçen sene haziranda buraya gelmiştim. O zaman üreme sezonuydu, farklı türler vardı. Şimdi göç mevsimi, daha çok yırtıcı göçünün olduğu nisan ortası geldim." dedi.

        Aras Kuş Cenneti'nin etkileyici bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Mak, şunları kaydetti:

        "Biyoçeşitlilik çok yüksek, her türlü canlı var. Karıncadan öten kurbağalara, kelebeklere, yusufçuklara, güvelere, yılanlara kadar. Daha bu sabah bir kurukafa güvesi tespit ettik. Sürekli burada yeni canlı türlerini görmek beni mutlu ediyor. Doğaseverlere ve kuş halkacılarına da kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim eğitmenim 13 yıl önce burada kuş halkalamıştı, burayı o hocam tavsiye etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da sulama ve tahliye kanalı temizleniyor; tarımsal verimlilik artacak
        Iğdır'da sulama ve tahliye kanalı temizleniyor; tarımsal verimlilik artacak
        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Iğdır'daki "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi
        Iğdır'daki "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi
        TIR'ın çarptığı yaya öldü
        TIR'ın çarptığı yaya öldü