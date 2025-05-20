Kuş halkalama hobisi, İngiltere'deki diş hekimini Aras Kuş Cenneti'ne getirdi

HÜSEYİN YILDIZ - İngiltere'de yaşayan Çin asıllı diş hekimi Maria Mak, kuş halkalama hobisi sayesinde Iğdır'daki kuş çalışmalarına gönüllü katılıyor.

KuzeyDoğa Derneğinin Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kurduğu ve 20 yıldır çalışma yürüttüğü Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen kuş araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalar, gönüllülük esasına göre yapılıyor.

Gönüllüler, derneğin köydeki evinde kalıp sabahın ilk saatlerinde kuş araştırması için sahaya çıkıyor.

Burada kurulan ağlara takılan kuşları inceleyen gönüllüler, verileri sisteme kaydedip kuş bilimine katkıda bulunuyor.

Bu yılki gönüllüler arasında İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan Maria Mak da yer alıyor.

Mak, merkezdeki çalışmalarda yer alıp kuş bilimine katkıda bulunurken, hobisi olan kuş halkalama çalışmasını da yürütüyor.

- "Iğdır'da ve Aras Kuş Cenneti’nde ikinci sezonum"

Maria Mak, AA muhabirine, tatil dönemlerinde kuş sayımları ve halkalama projelerine katıldığını belirterek, "Iğdır'da ve Aras Kuş Cenneti'nde ikinci sezonum, geçen sene haziranda buraya gelmiştim. O zaman üreme sezonuydu, farklı türler vardı. Şimdi göç mevsimi, daha çok yırtıcı göçünün olduğu nisan ortası geldim." dedi.

Aras Kuş Cenneti'nin etkileyici bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Mak, şunları kaydetti:

"Biyoçeşitlilik çok yüksek, her türlü canlı var. Karıncadan öten kurbağalara, kelebeklere, yusufçuklara, güvelere, yılanlara kadar. Daha bu sabah bir kurukafa güvesi tespit ettik. Sürekli burada yeni canlı türlerini görmek beni mutlu ediyor. Doğaseverlere ve kuş halkacılarına da kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim eğitmenim 13 yıl önce burada kuş halkalamıştı, burayı o hocam tavsiye etti."